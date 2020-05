Notizie Milan – Si svaluta il valore del club a causa delle perdite

MILANO – Il valore totale del Milan è diminuito del 3% negli ultimi 4 anni, a causa dei pessimi risultati sportivi. Questo è quello che rivela la Gazzetta dello Sport di oggi, che ha aggiunto anche secondo la ricerca effettuata da Kpmg (che ha analizzato il valore delle prime 32 società europee nel corso degli ultimi quattro anni). Il valore della società rossonera è sceso a 526 milioni di euro, sempre secondo questo studio il diavolo ha fatto registrare perdite record: 442 milioni di euro, sempre negli ultimi 4 anni. Una situazione che mostra come le scelte sbagliate nella storia contemporanea del Milan abbiano inciso pesantemente sulle casse rossonere. Il trend dovrà essere subito invertito, ma non sarà un processo automatico, per non sprofondare ulteriormente: il valore attuale del club meneghino è inferiore a quello di Napoli e Roma.

