Notizie Milan – Si sblocca il trasferimento di Rodriguez al Fenerbahce

MILANO – Si sblocca finalmente l’affare tra Milan e Fenerbahce per il passaggio di Ricardo Rodriguez al club turco. Le due società hanno trovato l’intesa definitiva già da diversi giorni ma, per problemi legati al fair play finanziario, la federazione turca ha momentaneamente bloccato il mercato in entrata al Fenerbahce, il quale ha presentato ricorso. Oggi, come riferisce Sky, la federazione sembra aver dato il via libera al trasferimento di Rodriguez e tra domani e dopodomani dovrebbe arrivare l’ufficialità.