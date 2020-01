Notizie Milan – Si pensa a che a Duncan per il centrocampo

MILANO – Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato. L’intenzione della dirigenza rossonera è quella di regalare al tecnico Stefano Pioli, un nuovo giocatore per la mediana. Tra i vari nomi usciti c’è anche quello di Alfred Duncan, centrocampista in forza al Sassuolo. I neroverdi, però, valutano il ghanese intorno ai 17 milioni di euro e il Diavolo potrebbe prendere in considerazione anche altri profili. La pista che porta al calciatore, attualmente, non è tramontata dato che il suo nome è uno di quelli sulla lista degli acquisti del Milan. Anche se i rossoneri, però, continuano a scandagliare il mercato. Infatti le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche di un interesse per Vecino.