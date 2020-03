Notizie Milan – Si complica il riscatto di Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il futuro di Alexis Saelemaekers sembra già deciso. Il Milan non dovrebbe riscattare il calciatore dall’Anderlect, squadra da dove è stato prelevato nell’ultima sessione invernale di mercato, e di conseguenza in estate farà ritorno alla squadra belga. Questo scenario però potrebbe concretizzarsi, o essere ribaltato, dalle scelte del prossimo allenatore rossonero. Tutte le strade portano a Ralf Rangnick per il momento. Il tedesco avrà l’ultima parola sul prossimo mercato del Diavolo e il futuro di Saelemaekers , con il club meneghino, è appeso alle sue decisioni.

