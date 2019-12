Notizie Milan – Si avvicina la prima cessione: Borini ad un passo dal Genoa

MILANO – Fabio Borini è ad un passo dal Genoa. Il classe ’91, dopo due stagioni e mezzo al Milan, è pronto a fare le valigie per trasferirsi all’ombra della Lanterna. Il Grifone, ultimo in classifica, ha deciso di puntare su di lui come primo rinforzo di gennaio. Al tempo stesso, sarà per il Milan la prima cessione invernale. Borini, con l’arrivo in panchina di Stefano Pioli, è finito ai margini dell’organico rossonero ed è pronto per una nuova esperienza. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma l’affare è ormai in dirittura d’arrivo.