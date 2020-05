Notizie Milan – Si accende un nuovo Derby di mercato

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si sta per accendere un Derby di mercato, in vista dell’estate. Rossoneri e nerazzurri avrebbero messo nel mirino Luka Jovic, del Real Madrid. L’attaccante serbo non ha brillato alla sua prima stagione in Spagna e potrebbe salutare i blancos in prestito. Una mossa che permetterebbe alle merengues di non veder svalutato l’investimento fatto un anno fa, per strapparlo all’Eintracht Francoforte. I due club stanno lavorando alla formula migliore per convincere il Real Madrid, che potrebbe accettare la formula della cessione a titolo temporaneo solo se sarà presente la clausola di recompra, per riportare Jovic nella Liga.

