Notizie Milan – Serve uno sconto per riscattare quest’anno Rebic

MILANO – Il riscatto di Ante Rebic è uno degli argomenti più discussi, in questo periodo, inerenti al Milan. Il croato è stato uno dei protagonisti della seconda parte di stagione rossonera, dopo un avvio davvero stentato. Le ultime indiscrezioni di mercato riportavano l’intenzione, da parte del club meneghino, di aspettare la fine del prestito biennale per poi sedersi al tavolo delle trattative con l’Eintrach Francoforte, quando il contratto del giocatore sarà in scadenza con la squadra tedesca. Secondo quanto riporta Sportmediaset, invece, esiste una possibilità che il Diavolo decida di muoversi nella prossima sessione di mercato, per assicurarsi definitivamente le prestazione dell’attaccante. Servirà però uno sconto da parte del club tedesco. Troppi i 25 milioni di euro di valutazione attuale, anche perché questa cifra fa riferimento al periodo pre-Coronavirus. In ogni caso il riscatto di Rebic è strettamente legato alla questione attaccante. Se Ibrahimovic decidesse di salutare il Milan, allora la società meneghina investirà gran parte del suo budget su una nuova prima punta, una prospettiva che potrebbe allontanare l’acquisto del croato in estate.

