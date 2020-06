Notizie Milan – Serie A, ecco quando ripartiranno i rossoneri

MILANO – Sky Sport ha riportato le prime indiscrezioni sul calendario della ripartenza della Serie A. Secondo l’emittente satellitare il Milan tornerà in campo, in campionato, il prossimo 22 giugno contro il Lecce, in trasferta, alle 19:30. La scelta dell’orario andrebbe incontro alle richieste dell’Associazione Italiana Calciatori. Il sindacato nei giorni scorsi aveva espresso le sue perplessità sul far disputare le partite in orario pomeridiano, visto il gran caldo estivo. Per i rossoneri il match contro la squadra di Liverani sarà la seconda partita della ripartenza, dato che il 12 il 1il 13 giugno avrà luogo la semifinale di ritorno della Coppa Italia, contro la Juventus.

