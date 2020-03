Notizie Milan – Sempre vivo l’interesse per Bernardeschi

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Nonostante il caos societario in casa Milan, le indiscrezioni di mercato in vista della prossima stagione continuano a rincorrersi. I rossoneri sono sempre alla finestra per Bernardeschi. Il calciatore era già stato accostato al Diavolo a gennaio, ma l’operazione non andò in porto perchè il club meneghino aveva inserito nell’affare il cartellino di Paquetà. Il brasiliano però non interessava prima e non interessa oggi alla Vecchia Signora. Il Milan non ha intenzione di mollare la presa e in estate potrebbe tornare alla carica, forte anche del fatto che la valutazione del giocatore sia scesa in questa stagione, dato che Bernardeschi sotto la guida di Maurizio Sarri sta stentando.

