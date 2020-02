Notizie Milan – Semifinale Coppa Italia a porte aperte solo per i bianconeri

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Una decisione che attenuerà le polemiche di questo weekend calcistico. Nel corso del vertice con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stato deciso che la partita Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia che andrà in scena mercoledì prossimo, si giocherà a porte aperte. “La pietra dello scandalo” sta nel fatto però che questa scelta riguarda soltanto i tifosi che attualmente risiedono in Piemonte. Manca ancora però l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Aprire le porte soltanto a una parte di pubblico, cozza con la decisione di rinviare cinque partite di campionato per l’emergenza legata al Coronavirus.

