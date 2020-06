Notizie Milan – Seedorf dice la sua sul Black Lives Matter

MILANO – Clarence Seedorf ha voluto esprime il suo punto di vista sul BlackOutTuesday, il Black Lives Matter e quello che è accaduto a George Floyd. L’ex calciatore e allenatore del Milan a utilizzato i suoi profili social, per parlare di questo argomento molto attuale.

“In questo BlackOutTuesday ho riflettuto su quello che è accaduto a George Floyd e molti altri. Invece di pubblicare un’immagine tutta nera, voglio esprime il mio punto di vista. La passività, guardando ciò che sta accadendo, non è più accettabile. In questo caso siamo colpevoli, come quelli che hanno iniziato a uccidere per divertimento centinaia di anni fa. Solo perché pensavano di essere superiori. La violenza però non ha mai risolto nulla al mondo, al contrario dell’istruzione e dell’amore”.