Notizie Milan – Secondo club a dare maggior spazio agli Under 21

MILANO – Il Milan si è classificato al secondo posto di una speciale classifica, stilata dal CIES (Centre International d’Etude du Sport). Lo studio è stato incentrato sulla Serie A e ha visto i calciatori Under 21, e lo spazio che gli è stato riservato in questa stagione, come protagonisti. I rossoneri si piazzano quindi, dietro al Genoa primo, con una percentuale del 15,5% in seconda posizione, mentre i rossoblù con il loro 19,2% guidano la graduatoria. Le ultime tre posizioni, invece, vengono occupate da Lazio, Udinese e Lecce.

