Notizie Milan – Sebastiano Rossi parla di Franco Baresi

MILANO – Sebastiano Rossi ex storico portiere del Milan è intervenuto nella diretta Instagram di Carlo Pellegatti. Tra i temi toccati c’è stato anche un ricordo legato ai tempi in cui giocava con la maglia rossonera e un aneddoto su Franco Baresi, in occasione del 60° compleanno del capitano e della Bandiera del Diavolo. Ecco che cosa ha detto.

: «Per me franco baresi è stat una persona davvero importante. Mi ha insegnato davvero tanto e la sua calma, la sua saggezza, mi hanno fatto riflettere».

