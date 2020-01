Notizie Milan – Sconcerti: “Forse è cambiato il vento”

MILANO – Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato l’ultima affermazione positiva del Milan, contro l’Udinese. Ecco le sue parole.

: «Forse è cambiato il vento. Potrebbe essere tornato il Milan, Pioli lo ha profondamente cambiato. I giocatori sono stati messi in panchina (Suso e Paquetà), si è alzato il ritmo e un goal nel recupero, qualche settimana fa, non sarebbe stato segnato. Pioli non è un euro, ma un ottimo gestore di viaggi, affronta le difficoltà senza farsi travolgere, senza travolgerle. Ha indovinato la scelta di Rebic, ed ora la classifica assomiglia all’Europa. Può arrivare sesto, per qualcosa di più, attualmente, mi sembra mancargli la struttura. Il Milan si trova al confine tra il campionato dei primi e quello di tutti gli altri».