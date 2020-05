Notizie Milan – Scholes: “Se mi avessero chiamato i rossoneri…”

MILANO – Paul Scholes con la maglia del Manchester United ha vinto praticamente tutto. Il calciatore inglese però ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata sul suo passato e il Milan. Ecco cosa ha dichiarato l’ex calciatore ai microfoni di Savage Social.

: «L’ambizione di giocare in un club diverso dallo Manchester United non ce l’ho mai avuta.A quei tempi ero nella squadre più importante al mondo, giocavo a calcio e vincevo trofei. Sono sincero, non ho mai pensato a questa cosa. Dove sarei andato? Mi piaceva il Barcellona, così come mi è sempre piaciuto il Milan. Anche la maglia era bellissima, le strisce rosse e nere con pantaloncini bianchi. Con loro hanno giocato calciatori fortissimi: Baresi, Maldini, Donadoni e Ancelotti, van Basten e anche Ruud Gullit. Da bambino guardavo il calcio italiano crescere e quella era una squadra incredibile. Quindi se avessi dovuto lasciare lo United lo avrei fatto solo per andare al Barcellona o al Milan».

