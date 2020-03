Notizie Milan – Scelto l’attaccante per il futuro

MILANO – A fine stagione il Milan e Zlatan Ibrahimovic si diranno addio e il club rossonero dovrà ingaggiare un nuovo centravanti. Il progetto di Elliott prevede l’acquisto di calciatori giovani e la scelta del nuovo attaccante potrebbe ricadere su Gianluca Scamacca, classe 1999 in prestito all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo. Il ragazzo, che si era già messo in mostra nel Mondiale Under 20 della scorsa estate, sta facendo ottime cose in Serie B e il Sassuolo è pronto a riportarlo alla base. Stando a Tuttomercatoweb, l’interesse del Milan è concreto e Gazidis potrebbe bussare alla porta del club emiliano con un’offerta ufficiale. Scamacca, dal canto suo, nonostante siano molte le società a lui interessate, sembra aver già dato priorità al Milan.

