Notizie Milan, scambio Milenkovic-Paquetà? L’ipotesi prende corpo: le ultime

MILANO – La Fiorentina ha ormai individuato in Lucas Paquetà il proprio principale obiettivo di calciomercato per il centrocampo. Il club toscano aveva già sondato il terreno nello scorso mese di gennaio e, in estate, farà un nuovo tentativo. Tuttavia, il patron Commisso vorrebbe evitare di sborsare i 28 milioni di euro chiesti dal Milan e avrebbe in mente due proposte: la prima è quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma non convince i rossoneri. La seconda strada, più percorribile, porta ad uno scambio. A Gazidis piace molto Nikola Milenkovic, centrale difensivo serbo valutato più o meno la stessa cifra di Paquetà. Questa soluzione potrebbe accontentare tutte le parti in causa, evitando al Milan una minusvalenza.

