Notizie Milan – Scamacca, ci pensa anche una squadra di Premier League

MILANO – Sembra esserci la fila per Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito all’Ascoli, dovrebbe essere uno dei prossimi protagonista della sessione estiva di mercato. Sul calciatore c’è da tempo l’interesse del Milan, i rossoneri sono rimasti colpiti dal suo ultimo Mondiale Under 20 e dalla stagione in Serie B del ragazzo. Il Diavolo, però, dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita: a gennaio ci aveva provato il Benfica e non è detto che i lusitano non possano tornare alla carica. C’è da registrare anche l’interesse del Southampton, che ha mandato i suoi talent scout ad osservarlo.

