Notizie Milan – Savicevic: “Con Boban non parlavamo della guerra”

MILANO – Dejan Savicevic è intervenuto nella diretta Instagram del canale social di Mauro Suma, noto giornalista sportivo. L’ex calciatore del Milan ha raccontato il suo rapporto con Boban, quando entrambi indossavano la maglia rossonera. Ecco le sue parole.

: «Quelli per noi non furono anni semplici, la causa ovviamente era la guerra nella ex Jugoslavia. Con Boban siamo amici da sempre, ci conoscevamo anche prima di arrivare al Milan e siamo riusciti a mantenere questo rapporto. Noi non parlavamo mai di queste cose, della guerra. Non è certo scoppiata a causa di sportivi o dei calciatori».

