Notizie Milan – Salzano: “Nessuna offerta per Everton del Gremio”

MILANO – Arrivano novità sul fronte Everton per il Milan. La stella del Gremio è un vecchio pallino dei rossoneri e il suo è stato accostato anche al Diavolo, in vista della prossima sessione di mercato estiva. Sul brasiliano però c’è anche la concorrenza dell’Everton (la squadra di calcio) di Carlo Ancelotti. Marcelo Salzano, giornalista di EsporteBand, però ha spento ogni speranza riguardo il club meneghino. Ecco le sue parole.

: «In questi giorni ho parlato con il direttore sportivo del Milan, Massara. Secondo quanto mi ha detto per ora non hanno intenzione di fare offerte al Gremio, per portare in Italia Everton. Ad oggi quindi non c’è nessuna possibilità che il Milan possa mettere sotto contratto il calciatore».

