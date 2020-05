Notizie Milan – Salvini: “Mi piacerebbe un presidente italiano”

MILANO – Le parole di Paolo Maldini, sul possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero hanno scosso tutto l’ambiente rossonero. Sull’argomento è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, che ogni tanto commenta quello che accade al club meneghino. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di Radio KissKiss.

: «Simao messi davvero male, ecco quello che penso. Non è un problema legato ai calciatori o all’allenatore, ma la testa, i vertici della società. Non L’allenatore tedesco che dovrà imparare la nostra lingua, ma i soldi buttati in questi anni senza aver combinato nulla. Non so quanti giocatori e tecnici sono venuti e andati da Milanello, ma se non funziona la testa, non funziona nulla. Serve un chiarimento tra i quadri dirigenziali altrimenti, credo, che tra dieci saremo ancora qui a parlare delle stesse cose. Mi piacerebbe un presidente italiano per la mia squadra, con un nome e un cognome. Uno che ci metta grinta e passione, se a capo di tutto c’è un fondo speculativo, a cui non interessa nulla dei risultati sportivi del Milan, non ci possiamo stupire che finisca la poesia».

