Notizie Milan – Salta il passaggio di Rodriguez al Napoli

MILANO – Ancora un colpo di scena per quello che riguarda il futuro di Ricardo Rodriguez. Il terzino del Milan sembrava davvero vicino a vestire la maglia del Napoli, ma come riporta Sky Sport la trattativa tra i due club ha registrato un brusco stop. Tanto che adesso si parla di un ritorno di fiamma del PSV, che aveva già provato a prelevare il calciatori nelle scorse settimane. Il mancato accordo tra i rossoneri e i partenopei è legato al riscatto dell’elvetico. Il Diavolo aveva provato ad inserire delle clausole facilmente raggiungibili, dagli Azzurri, per far scattare l’obbligo di riscatto del prestito. il Napoli, invece, non molto convinto di prendere in estate Rodriguez aveva provato ha convincere il Milan con un controproposta. Nulla da fare, la società meneghina ha rifiutato l’offerta. Adesso è caccia ad un nuovo acquirente per l’ex Wolfsburg.