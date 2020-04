Notizie Milan – Saelemaekers verso il ritorno in Belgio

MILANO – Alexis Saelemaekers ha già le valigie pronte per lasciare il Milan. L’esterno destro, arrivato lo scorso gennaio in prestito oneroso dall’Anderlecht per 3,5 milioni di euro, non sarà riscattato. Appena due presenze con la maglia rossonera prima che la pandemia bloccasse anche il calcio. Per confermarlo nel proprio organico, il Milan dovrebbe versare altri 3,5 milioni a fine stagione. Tuttavia l’intenzione del club meneghino, come riferiscono anche molti media in Belgio, sembra quella di non riscattare Saelemaekers che, dal canto suo, farà quindi ritorno all’Anderlecht nella prossima finestra di mercato.

