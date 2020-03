Notizie Milan – Saelemaekers, tra riscatto e ritorno in Belgio

MILANO – Il futuro di Alexis Saelemaekers è ancora tutto da decifrare. Il calciatore è arrivato in rossonero nell’ultima finestra di mercato, in prestito con diritto di riscatto, a fronte di un’operazione da quasi 3 milioni di euro. Lo stop forzato alle competizioni, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha complicato i piani del Diavolo in questo caso. Perché ovviamente non è stato possibile valutare a pieno il talento del ragazzo. Gli spezzoni in campionato e Coppa Italia non sono bastati per saggiare le sue qualità e il club meneghino dovrà decidere quale strategia intraprendere. Gli accordi con l’Anderlecht, squadra che detiene il suo cartellino, sono chiari: per riscattarlo serviranno altri 4 milioni di euro, ma i dubbi restano. Saelemaekers rientra perfettamente nelle nuove linee guida del prossimo mercato rossonero: giovane e l’operazioni ha costi contenuti, ma questo non basta a fugare i dubbi. Attualmente il rischio più grosso che il club meneghino corre è quello, nel caso in cui l’esterno dovesse tornare in Belgio, di veder bruciati i milioni spesi a gennaio per portarlo a Milanello.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live