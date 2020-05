Notizie Milan – Sacchi: “Rangnick? L’importante è che la società ti segua”

MILANO – Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’ex storico allenatore rossonero è tornato a parlare di Ralf Rangnick e il suo possibile approdo sulla panchina del Milan, in vista della prossima stagione. Ecco che cosa ha detto.

: «Rangnick è un ottimo allenatore, ma non è fondamentale prendere il più famoso. L’importante è che la società segua la guida tecnica. Van Basten non è era il più famoso e non aveva mai vinto la coppa dei campioni. E’ la squadra che ti porta a tirare fuori il meglio, tramite la collaborazione. Io ci sono riuscito perché il club era al mio fianco e non mi ha mai messo in discussione. In un ambiente come questo riesci ad ottenere risultati. Il Milan mi ha sempre dato fiducia, questo mi ha portato a tirare fuori tutte le energie, la consapevolezze, che poi una volta acquisite abbiamo messo in campo. Giocavamo sempre allo stesso modo, indipendentemente dall’avversario, l’interiorizzazione significa che se riesci a ottenerla, si entra in campo con sole certezze».

