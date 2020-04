Notizie Milan – Sacchi: “Il club assecondava ogni mia decisione”

MILANO – Arrigo Sacchi e tornato a parlare della sua esperienza come allenatore del Milan. L’ex tecnico è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha raccontato un aneddoto sui suoi trascorsi in rossonero. Ecco le sue parole.

: «Il club, nelle persone di Berlusconi e Galliani, ha sempre assecondato ogni mia richiesta. Io cercavo i profili giusti per la squadra, calciatori adatti al Milan per carattere e personalità. Dovevano essere funzionali anche allo schema di gioco. Solo per un giocatore avrei fatto uno strappo alla regola, si trattava di Maradona».

