Notizie Milan – S. Rossi: “Boban e Maldini troppo onesti per fingere”

MILANO – Il Giornale ha intervistato Sebastiano Rossi. L’ex portiere del Milan ha avuto modo do poter tornare a parlare della squadra rossonera e di quello sta accadendo in seno alla società. Ecco che cosa ha detto.

: «Posso parlare solo del rendimento del Milan, perché non conosco bene le altre vicende societarie. E’ indubbio che le aspettative fossero diverse a inizio stagione, ma questa è una squadra giovane e spero che la proprietà possa investire per continuare a costruire e riportare il Milan dove è giusto che stia. Boban e Maldini? Sono due miei grandi amici e sono stati due grandi calciatori. Sono troppo onesti per fingere e rimanere in una situazione di mezzo. Li conosco bene e sono sicuro che Boban non sia stato cacciato, così come non sicuro dell’addio di Maldini. la decisione la presa Zvone e in caso anche Paolo la prenderà».

