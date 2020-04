Notizie Milan – Rossoneri vicini a Emre Can a gennaio

MILANO – Come riporta il portale calciomercato.com, durante l’ultima sessione invernale di mercato il Milan aveva provato a prendere Emre Can. Il calciatore tedesco, infatti, era in uscita dalla Juventus, all’epoca dei fatti, complice il poco utilizzo in bianconero, in questa stagione, e il feeling mai sbocciato con Maurizio Sarri. I rossoneri ne avevano anche parlato con la dirigenza bianconera, riuscendo anche ad arrivare a un’apertura, verso un trasferimento a Milanello. La trattativa purtroppo non è decollata, anche perchè l’ostacolo maggiore era rappresentato dai 5 milioni di euro di euro d’ingaggio del centrocampista. Una cifra assolutamente fuori portata per le casse del club meneghino.

