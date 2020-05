Notizie Milan – Rossoneri in corsa per Loren Moron

MILANO – Nonostante la stagione non sia ancora terminata, il Milan sembra essere attentissimo sul mercato. Secondo La Razon, il club rossonero avrebbe individuato un nuovo obiettivo per l’attacco. Si tratta di Loren Moron, punta del Betis Siviglia. Il calciatore entra nel novero dei nomi che i rossoneri stanno vagliando per il reparto offensivo, in compagnia di giocatori molto talentuosi, come Victor Osimhen, o Myron Boadu. Sull’attaccante ventiseienne non c’è soltanto il Milan però, secondo la stessa fonte sulle sue tracce ci sono anche il Napoli e il Tottenham. Il gran numero di pretendenti è dato dalla scadenza di contratto, ravvicinata di Moron con il Betis, nel 2022.

