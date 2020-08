Notizie Milan – Ronaldinho, l’ex rossonero è stato rilasciato

MILANO – Il Corriere dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul Ronaldinho. L’ex calciatore del Milan, infatti, è stato rilasciato, dopo cinque mesi di detenzione in Paraguay, con l’accusa di essere entrato nel paese con documenti falsi. Rilasciato anche il fratello dell’ex calciatore brasiliano Roberto de Assis Moreira. Ronaldinho ed il fratello dovrebbero fare ritorno in Brasile con un volo privato appena ottenute le autorizzazioni. Una buona notizia, dopo un anno davvero difficile per l’ex Milan.