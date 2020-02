Notizie Milan – Romagnoli verso la ventiquattresima partita consecutiva

MILANO – In Serie A soltanto Joao Pedro e Sabelli hanno giocato lo stesso numero di partite di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, lunedì sera, contro il Torino disputerà la sua ventiquattresima partita consecutiva in campionato. Un record, dato che il numero tredici dei rossoneri non ha praticamente saltato nemmeno un match di questa stagione di Serie A. Il calciatore è uno degli uomini a cui, evidentemente, Stefano Pioli non rinuncia mai, al massimo il tecnico del Diavolo ha alternato il suo compagno di reparto, con Kjaer e Musacchio che si giocano un maglia da titolare al suo fianco. Romagnoli si è conquistato la fiducia del tecnico nonostante qualche passaggio a vuoto, come i due derby persi contro l’Inter.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live