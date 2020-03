Notizie Milan – Romagnoli, Raiola pronto a trattare il rinnovo

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il futuro di Alessio Romagnoli è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. Il contratto del capitano rossonero è in scadenza e nei giorni scorsi le voci su una possibile partenza si sono rincorse. Tutto sembrava portare all’addio nella prossima finestra estiva. La volontà del calciatore è quella di riuscire a trovare un accordo, a conferma di ciò c’è l’intenzione del suo agente, Mino Raiola, di sedersi al tavolo delle trattative con Elliott. Servirà, ovviamente, un passo indietro da parte del procuratore, troppo alte le sue richieste per il momento. Così come servirà anche uno sforzo da parte Milan, per riuscire a venirsi incontro e trovare una possibile intesa. Mentre si cerca una soluzione al rompicapo sulle tracce del centrale della nazionale Italiana ci sono già gli occhi di diversi club, soprattutto spagnoli.

