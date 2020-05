Notizie Milan – Romagnoli punto fermo, al via l’operazione rinnovo

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan incontrerà a breve Romagnoli e il suo entourage. I rossoneri hanno intenzione di dare il via all’operazione rinnovo del difensore, in scadenza nel 2022. L’obiettivo è quello di evitare assolutamente anche solo la possibilità di perdere il calciatore a parametro zero.

Al Milan servono dei punti fermi su cui iniziare la nuova, ennesima, ricostruzione e il capitano rossonero è uno dei cardini del diavolo del futuro. Lo stesso giocatore sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda della società, dato che non sembra intenzionato a voler cambiare squadra. Adesso si attende solo l’inizio delle trattative…

