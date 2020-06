Notizie Milan – Romagnoli, missione rinnovo: il punto

MILANO – Alessio Romagnoli vuole continuare ad essere capitano del Milan, nonché il principale punto di riferimento dell’intero reparto arretrato. Il difensore classe 1995 ha dato piena disponibilità a trattare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. La società rossonera, dal canto suo, non ha intenzione di perderlo e ad agosto, dopo la fine del campionato, avvierà la trattativa con Mino Raiola, agente del giocatore. Romagnoli guadagna attualmente 3,5 milioni di euro a stagione: il Milan potrebbe provare a confermare questa base economica, inserendo dei bonus che aumenterebbero la cifra. Ora, però, c’è da pensare alla ripresa della stagione: poi sarà tempo di sedersi ad un tavolo e trovare un accordo che sarebbe molto importante per tutte le parti in gioco.

