Notizie Milan – Rodriguez, imminente la firma con il Fenerbahce

MILANO – Ormai è questione di ore: Ricardo Rodriguez sta per lasciare il Milan e accasarsi al Fenerbahce. L’accordo fra i club era già stato raggiunto da diversi giorni, ma bisognava aspettare il via libera della federazione turca, la quale aveva momentaneamente bloccato il mercato in entrata al Fenerbahce, per motivi legati al fair play finanziario. Via libera arrivato ieri, anche grazie alla cessione di Victor Moses, acquistato dall’Inter. Ora Rodriguez è pronto per svolgere le visite mediche e firmare il contratto col Fenerbahce. L’intesa è stata trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro. Al posto del terzino svizzero, il Milan vorrebbe portare all’ombra del Duomo Antonee Robinson del Wigan.