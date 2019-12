Notizie Milan – Rodriguez, a Bergamo grande occasione. Aspettando il Napoli…

MILANO – Domenica, al Gewiss Stadium di Bergamo, il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez contro l’Atalanta. Il laterale francese dovrà scontare un turno di squalifica e al suo posto, con ogni probabilità, scenderà in campo Ricardo Rodriguez. uest’ultimo non gioca persino da settembre e, con il mercato invernale alle porte, aumentano le probabilità che venga ceduto. La scorsa settimana, il suo agente ha sottolineato la necessità di giocare per non perdere l’Europeo, manifestando un certo gradimento nei confronti del Napoli, squadra che, soprattutto con l’arrivo di Gattuso in panchina, sembra interessata proprio al terzino svizzero. Insomma, Rodriguez e il suo procuratore sono in attesa di trovare una soluzione col Milan e l’opzione trasferimento rimane piuttosto concreta.