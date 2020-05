Notizie Milan – Rodrigo De Paul piace anche al Siviglia

MILANO – Il Siviglia pensa a Rodrigo De Paul, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo. Il calciatore argentino è entrato nel novero dei possibili sostituti di Ever Banega, che lascerà il club andaluso a fine stagione. Il talento dell’Udinese è però molto corteggiato: Milan, Inter e Fiorentina in estate torneranno all’assalto, per assicurarsi le prestazioni del numero dieci, della squadra friulana. Con i rossoneri che sia nell’ultima sessione estive, che in quella invernale, avevano provato a bruciare la concorrenza. Bisognerà convincere la famiglia Pozzo, sempre disposta a poter cedere i suoi gioielli, ma senza fare sconti a nessuno. Dal canto suo il giocatore vorrebbe tornare a giocare la Champions League.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live