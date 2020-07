Notizie Milan – Rodrigo De Paul ha chiesto la cessione

MILANO – Rodrigo De Paul e il Milan sono accostati più volte, in ottica mercato. L’argentino in passato aveva dichiarato di voler tornare a giocare a la Champions League, come già successo con la maglia del Valencia. Il trasferimento in rossonero, però, non si è mai concretizzato, nonostante un lungo inseguimento da parte del Milan. Adesso le cose potrebbero cambiare, perché il numero dieci dei friulani ha chiesto alla società dei Pozzo la cessione, spinto dalla voglia di far fare alla sua carriera un passo in avanti. Il Milan in questo senso potrebbe essere quello che cerca anche se i rossoneri nella prossima stagione non parteciperanno alla massima competizione europea per club. In ogni caso per calciatore “c’è la fila”: Inter, Fiorentina, Lazio, Atletico Madrid e Fiorentina sono tutte alla finestra. La stagione a Udine del giocatore non è passata inosservata. Il Milan, in ogni caso, resta una delle candidate più forti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live