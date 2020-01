Notizie Milan – Robinson è il prescelto per la fascia mancina

MILANO – La dirigenza rossonera sembra aver deciso il prescelto per la fascia mancina. Tra i tanti nomi usciti negli ultimi giorni, sembra aver spuntata Antonee Robinson del Wigan. Il Milan, però, vorrebbe abbassare le pretese della squadra Inglese, che per il giocatore chiede tra i 10 e i 12 milioni di euro. Se il Diavolo non riuscirà ad affondare il colpo, allora tornerà su Cash del Nottingham Forest e Hickey dell’Hearts. Il club meneghino continua a lavorare sul mercato ed aspetta novità dal fronte Rodriguez-Fenerbahce. Il calciatore elvetico non è ancora partito per la Turchia, ma il suo trasferimento sembra cosa certa, nonostante i problemi riscontrati nei giorni scorsi.