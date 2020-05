Notizie Milan – Rivera: “Rocco come Sacchi, Capello e Ancelotti”

MILANO – Gianni Rivera è tornato a parlare del Milan di Nereo Rocco. la bandiera rossonera “ha parto il cassetto dei ricordi” alla rivista spagnola Libero. Ecco cosa ha detto.

: «Arrivai al mio esordio contro l’Inter da quindicenne, era il 1960. Venivo dall’Alessandria, che al tempo era una squadra satellite del Milan. All’inizio giocai centravanti, perché non c’era in squadra, poco dopo però tornai sulla trequarti. Per me Rocco è stato l’allenatore ideale: Un esempio di cultura, di psicologia, amava il dialogo. Sapeva tirare fuori il meglio dai suoi uomini. Quel Milan è alla pari di quello di Sacchi, Capello e Ancelotti, perché hanno vinto tutto. Anche Liedholm è stato un maestro, giocavamo a zona, ed eravamo gli unici insieme al Brasile di Zagallo. I successi però sono sempre determinati dai grandi giocatori».

