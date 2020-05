Notizie Milan – Ritorno di fiamma per Daniele Rugani

MILANO – Alessio Romagnoli in coppia con Daniele Rugani? Un’ipotesi già fatta in Casa Milan, più di una volta in passato, che però per una ragione o per l’altra non si è mai concretizzata. Ma questa volta potrebbe essere quella buona. Il difensore bianconero, uno dei casi positivi al coronavirus della Juventus di Sarri, a fine stagione lascerà quasi certamente la Juventus.

A Torino non gioca con continuità, anzi. Gioca poco e per questo vuole andare via. Un difensore che fin qui ha disputato solo 7 gare da inizio stagione: 3 in campionato, 2 in Champions League e 2 in coppa Italia. Davvero poco per un giocatore esploso a Empoli su cui ora Fabio Paratici spera di ricavare una ventina di milioni di euro.

Una cifra che Roma, Napoli e anche Milan sono disposte a investire. Sul gradimento del giocatore peserà anche la decisione della sua signora, che presto diventerà mamma, che probabilmente non si vorrà spostare di molto. Milano e il Milan sarbebero la soluzione ideale.

Rugani potrebbe essere il nome giusto per la difesa rossonera, per una coppia di centrali che potrebbero diventare anche la coppia del prossimo futuro della Nazionale di Roberto Mancini…

