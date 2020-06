Notizie Milan – Rinnovo Romagnoli, ad agosto l’incontro

MILANO – Il Milan reputa incedibile Alessio Romagnoli. Nonostante questo però le voci su una possibile partenza del capitano rossonero si rincorrono da tempo. Dato che il contratto del difensore con il diavolo è in scadenza nel 2022. La società meneghina per evitare una partenza del giocatore ha intenzione di proporre un nuovo accordo e l’incontro tra la dirigenza e l’entourage di Romagnoli è stato fissato alla fine di questa stagione: il prossimo agosto, secondo quanto riporta Tuttosport. Il Milan vuole evitare di trovarsi nella situazione che vivendo con Donnarumma, il portiere ha il contratto in scadenza un anno prima di Romagnoli. Il tema al centro del dibattito sarà ovviamente la cifra del futuro ingaggio, con Raiola intenzione a chiedere un cospicuo aumento e i rossoneri che invece faranno molta attenzione alle casse societarie.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live