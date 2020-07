Notizie Milan – Rinnovo Ibrahimovic: Pioli si espone

MILANO – L’incontro per il possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non è ancora andato in scena. Dovrebbe però essere solo questione di giorni, quando il suo procurato, Mino Raiola, incontrerà la dirigenza del Milan, per capire “cosa bolle in pentola”.

In tutta questa situazione però Stefano Pioli ha già espresso il suo punto di vista. L’allenatore rossonero, infatti, vorrebbe il rinnovo dello svedese e lo ha già espresso a gazidis e agli altri dirigenti del diavolo. Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara, con il Milan che scoprirà le sue carte, intanto però Pioli spera.