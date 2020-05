Notizie Milan – Rinnovo Ibrahimovic: lo svedese aspetta Gazidis

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non c’è soltanto l’infortunio nei pensieri rossoneri di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, infatti, ha in contratto in scadenza a giugno con il Milan e le discussioni sull’eventuale rinnovo inizieranno nelle prossime settimane.

Il numero ventuno del diavolo è affascinato dal progetto Rangnick e prima di prendere una decisione definitiva vuole ascoltare le idee della dirigenza del club meneghino, ma non è tutto “rose e fiori”. Il licenziamento di Boban non è piaciuto al giocatore, così come altre scelte prese da Gazidis nel corso della stagione. Tutto fa pensare che l’avventura di Ibra al Milan continuerà in base alle idee dell’allenatore tedesco (Rangnick) per i rossoneri.

