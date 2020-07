Notizie Milan – Rinnovo Donnarumma: sarà un biennale

MILANO – Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan e Mino Raiola stanno andando verso la stessa direzione sul rinnovo di Gigio Donnarumma con la società rossonera. Avevamo già riportato come l’entourage del giocatore stia aspettando solo una chiamata, e che ogni giorno possa essere quello giusto per iniziare le trattative. La vera novità, sempre secondo il quotidiano, è legata però alla durata del nuovo accordo, non più annuale, ma biennale. Il Milan non ha intenzione di perdere uno dei suoi migliori calciatori, se non il migliore, a parametro zero e proprio per questo i rossoneri offriranno 6 milioni di euro a stagione all’estremo difensore.

