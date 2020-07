Notizie Milan – Rinnovo Donnarumma, aumenta l’ottimismo

MILANO – SportMediaset, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda legata al rinnovo di Gigio Donnarumma, con il Milan. Sale l’ottimismo in casa rossonera, il portiere dovrebbe firmare un prolungamento per i prossimi due anni da 6 milioni di euro a stagione, con l’aggiunta anche di un bonus in caso di vittoria scudetto. Nessuna notizia, invece, sull’ipotetica clausola rescissoria, ipotesi dei giorni scorsi. Una buona notizia, quindi, per tutti i tifosi del Milan, visto che fino a qualche mese fa l’ipotesi di un nuovo accordo tra le parti sembrava essere soltanto un miraggio. Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro con l’agente dell’estremo difensore, Mino Raiola.

