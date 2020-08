Notizie Milan – Rinnovo Calhanoglu, c’è la data per l’incontro con l’agente

MILANO – Arrivano notizie sul rinnovo di Calhanoglu con il Milan. Il contratto del turco infatti scadrà il 30 giugno 2021 e secondo quanto riporta Sportmediaset, la dirigenza rossonera incontrerà l’agente del numero 10 del Diavolo, dopo ferragosto.

Una buona notizia per i tifosi del Milan e il possibile rinnovo del calciatore dovrebbe arrivare insieme a quello di Ibrahimovic e Donnarumma. Tutti e tre i giocatori sono fondamentali nello scacchiere tattico di Stefano Pioli e i tre rinnovi sono d’importanza primaria per la squadra rossonera.

