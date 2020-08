Notizie Milan – Ricardo Rodriguez, pedina di scambio

MILANO – Il quotidiano sportivo Tuttosport, ha riportato le ultime indiscrezioni sul futuro di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, infatti, non rientra più nei piani del Milan ed è reduce da un’esperienza in Eredivisie, con la maglia del Psv. La sua cessione potrebbe però non portare soldi da reinvestire sul mercato, anzi il suo cartellino potrebbe essere inserito all’interno della trattativa con la Fiorentina per arrivare a Chiesa. Il Milan infatti oltre a Paquetà starebbe valutando anche Ricardo Rodriguez per abbassare le pretese dei viola. Bisognerà capire adesso cosa ne pensa la società gigliata.

