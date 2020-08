Notizie Milan – Ricardo Rodriguez, Giampaolo lo sta portando a Torino

MILANO – Ricardo Rodriguez sarebbe in procinto di salutare il Milan, secondo quanto riporta Tuttosport. L’esterno mancino, infatti, sembrerebbe essere ad un passo dal Torino, con Marco Giampaolo, nuovo tecnico granata, suo primo sponsor. Operazione da quasi 5 milioni di euro e tutto fa pensare che la canonica fumata bianca sia davvero ad un passo. Rodriguez dopo il prestito, nella finestra invernale di mercato, in Eredivisie al PSV, è tornato in rossonero e i rossoneri hanno fatto sapere al suo agente che non rientrava nei piani tecnici di Stefano Pioli. Per lo svizzero si profila un futuro di nuovo agli ordini di Giampaolo, dopo l’esperienza al Milan. Ma attenzione perché proprio in queste ore sta circolando anche un’altra clamorosa voce per il mercato rossonero. Si parla di un colpo veramente assurdo: ecco cosa sappiamo >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

