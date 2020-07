Notizie Milan – Ribaltone Bonaventura, il futuro di Jack non è scontato

MILANO – Jack Bonaventura sembrava essere in uscita dal Milan. Il centrocampista, infatti, è in scadenza contrattuale con il club rossonero e tutto faceva pensare alla separazione dopo sei anni passati insieme. Molti club di Serie A avevamo messo gli occhi sul giocatore, attratti dalla possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Adesso però iniziano ad arrivare spifferi su un possibile ribaltone.

Il cambio di rotta scelto dal Milan, con la conferma di Pioli e il conseguente stop all’arrivo di Ralf Rangnick, ha modificato anche i piani di mercato dei rossoneri. Il duo Maldini-Massara vorrebbe provare a trattenere Bonaventura, spinti anche dall’ottimo finale di stagione del giocatore e dalle richieste del tecnico. L’allenatore del diavolo vorrebbe continuare a lavorare con l’ex Atalanta, delineando uno scenario finora nemmeno ipotizzato. L’eventuale rinnovo rinnovo, però, non sembra così semplice. Il Milan vorrebbe abbassare il monte ingaggi proponendo al numero 5 un nuovo accordo sulla base di 2 milioni di euro all’anno. Per il momento né Bonaventura, né il suo agente, Mino Raiola, sembrano essere propenso a concedere sconti,

